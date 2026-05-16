बेंगलुरु में पेट्रोल-डीजल ने तोड़ी आम आदमी की कमर, सिद्धारमैया बोले- जनविरोधी फैसला देश May 16, 2026

बेंगलुरु के लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह महंगाई का एक बड़ा झटका लेकर आई। शहर में पेट्रोल 3.21 रुपये महंगा होकर अब 106.17 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल भी 3.11 रुपये बढ़कर 94.10 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। ईं

धन की कीमतों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी से अब हर किसी के लिए सफर करना और सामान ढोना महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर शहर के आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।