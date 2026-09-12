मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर पर अटका, जानें अन्य शहरों के दाम
इस हफ्ते पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। देश के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। मुंबई में पेट्रोल अब भी 111.21 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।
पिछले 10 दिनों से बड़े शहरी इलाकों में ईंधन की दरें वैसे की वैसे ही हैं, इनमें बस छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। ये कीमतें स्थानीय टैक्स के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति काफी स्थिर बनी हुई है।
तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड 104.61 डॉलर पर थमा
इस बीच, मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड एक समय 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था, लेकिन रात भर में यह 104.61 डॉलर पर आकर थमा।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने कहा है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और आपूर्ति की कमी के चलते इस साल लोग कम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसा चलन है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर अगर आप यह जानना चाहते हैं कि वैश्विक घटनाएं हमारी रोजमर्रा की जरूरतों पर कितना असर डालती हैं।