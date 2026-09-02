दिल्ली में CNG महंगी, ऑटो चालकों ने दी 9 सितंबर से हड़ताल की धमकी

सरकार ने निर्यात शुल्क में कुछ बदलाव किए हैं। अब डीजल निर्यात पर 25 रुपये प्रति लीटर का अधिक शुल्क लगेगा। पेट्रोल निर्यात पर 1.50 रुपये प्रति लीटर का नया शुल्क लगाया जाएगा। एविएशन टरबाइन ईंधन पर शुल्क घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, इन बदलावों का स्थानीय पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा।