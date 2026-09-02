दिल्ली में CNG महंगी, ऑटो चालकों ने दी 9 सितंबर से हड़ताल की धमकी
बुधवार 2 सितंबर को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के भाव हैं। अलग-अलग शहरों में ये दरें बदल जाती हैं, क्योंकि स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत हर जगह अलग होती है।
दिल्ली में CNG के बढ़े दाम, किराये में बढ़ोतरी की मांग
दिल्ली और आसपास के इलाकों में 29 अगस्त से CNG महंगा हो गया है। प्रति किलोग्राम CNG के दाम में 3.89 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दिल्ली के ऑटो संचालकों ने किराये बढ़ाने की मांग की है। ऑटो संचालकों का कहना है कि अगर उनके किराये जल्द नहीं बढ़ाए गए, तो वे 9 सितंबर को हड़ताल पर चले जाएंगे।
ईंधन निर्यात शुल्क में बदलाव, पेट्रोल पंप पर असर नहीं
सरकार ने निर्यात शुल्क में कुछ बदलाव किए हैं। अब डीजल निर्यात पर 25 रुपये प्रति लीटर का अधिक शुल्क लगेगा। पेट्रोल निर्यात पर 1.50 रुपये प्रति लीटर का नया शुल्क लगाया जाएगा। एविएशन टरबाइन ईंधन पर शुल्क घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, इन बदलावों का स्थानीय पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा।