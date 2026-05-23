महंगाई का तिहरा झटका! 10 दिन में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम

मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपये के पार

मुंबई और कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। मुंबई में पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि कोलकाता में यह 110 रुपये से भी ऊपर निकल गया है। इस हफ्ते हुई लगातार बढ़ोतरी के बाद, वहां डीजल भी 97 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। इन जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद, फिलहाल ईंधन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाली समुद्री शिपिंग में अनिश्चितता ने बाजार की चिंताएं बढ़ा दी हैं।