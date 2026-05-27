4 महानगरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार, क्रूड सस्ता फिर भी क्यों बढ़ रही कीमत?

हालांकि, पिछले कुछ समय से कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं और ब्रेंट क्रूड अब 97.92 डॉलर (करीब 9,100 रुपये) प्रति बैरल पर है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

पेट्रोल के बढ़ते दामों की मुख्य वजह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल है। फरवरी में ईरान से जुड़े तनावों के कारण इनमें तेजी देखने को मिली थी।

19-30 फीसदी तक वसूला जाता है वैट

राज्य सरकार के टैक्स (वैट) भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। पेट्रोल पर वैट की दर दिल्ली में 19 फीसदी है, जबकि बेंगलुरु में यह करीब 30 फीसदी तक पहुंच जाती है।

इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और डीलर का कमीशन जैसे अन्य खर्च भी इसमें शामिल होते हैं। यही कारण है कि आप किस शहर में रहते हैं, उसके आधार पर पेट्रोल की पंप पर मिलने वाली कीमत में काफी अंतर देखने को मिलता है।