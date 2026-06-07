पेट्रोल-डीजल स्थिर, मगर LPG ने दी महंगाई की आग! 942 रुपये हुआ रसोई गैस सिलेंडर
इस हफ्ते पेट्रोल पंपों पर दामों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। पूरे देश में रविवार, 7 जून को पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। हालांकि, अगर आप रसोई गैस यानी LPG का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जेब पर थोड़ा बोझ बढ़ने वाला है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 29 रुपये बढ़ गई है, जिसके बाद अब यह 942 रुपये का मिलेगा। पिछले 3 महीने में यह दूसरी बार है जब घरेलू LPG के दाम बढ़े हैं।
ईंधन के दाम करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़े
आज भले ही ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ये करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव में भारी उछाल है। व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की बात करें, तो उनके दाम भी बढ़े हैं। हालिया बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले एक सिलेंडर का भाव अब 3,113.50 रुपये हो गया है। इसके अलावा, 1 जून से सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। इनकी नई दरें क्रमशः 1.5 रुपये प्रति लीटर, 13.5 रुपये प्रति लीटर और 9.5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई हैं, जिससे आने वाले समय में कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।