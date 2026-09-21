पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, पर डीलरों को सता रहा UPI शुल्क का डर
सोमवार, 21 सितंबर को देश के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में हलचल के बावजूद दाम जस के तस बने हुए हैं। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है।
पेट्रोल डीलर कर रहे UPI शुल्क का विरोध
पेट्रोल पंप डीलर अगले महीने से लागू होने वाले 5 रुपये के नए UPI ट्रांजैक्शन शुल्क को लेकर चिंतित हैं। यह शुल्क 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर लगेगा।
डीलरों का मानना है कि इससे उनके पहले से ही कम मुनाफे पर और असर पड़ेगा, इसलिए वे सरकार से इस मामले में राहत की मांग कर रहे हैं।
इसी बीच, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव (जैसे सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमले) के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। यह बताता है कि कैसे दुनिया भर की घटनाएं हमारे देश के लोगों की जेब पर असर डाल सकती हैं।