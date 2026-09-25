CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मतदाता जानकारी में 'मनमाने' बदलाव के गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से मतदाता पंजीकरण फॉर्म में बदलाव किए और मतदाताओं की जानकारी को एक जगह इकट्ठा कर दिया।

ऐसा करने से कई पात्र मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं। इस याचिका में यह भी बताया गया है कि चुनाव कानून के नियमों की अनदेखी करते हुए ये सभी कदम दूसरे बड़े अधिकारियों की सहमति के बिना ही उठाए गए।