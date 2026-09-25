CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मतदाता जानकारी में 'मनमाने' बदलाव के गंभीर आरोप
सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से मतदाता पंजीकरण फॉर्म में बदलाव किए और मतदाताओं की जानकारी को एक जगह इकट्ठा कर दिया।
ऐसा करने से कई पात्र मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं। इस याचिका में यह भी बताया गया है कि चुनाव कानून के नियमों की अनदेखी करते हुए ये सभी कदम दूसरे बड़े अधिकारियों की सहमति के बिना ही उठाए गए।
संधू और जोशी ने अनधिकृत सवाल पर आपत्ति जताई
जानकारी मिली है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इन बदलावों पर कई बार अपनी आपत्ति जताई थी। खास तौर पर उन्होंने एक अनधिकृत सवाल को जोड़े जाने और मतदाता सूची पर सख्त नियंत्रण को लेकर ऐतराज जताया था।
चुनाव आयोग ने खुद यह माना है कि इस मामले में अंदरूनी बहस हुई थी, लेकिन आयोग का दावा है कि सभी आखिरी फैसले सबकी सहमति से ही लिए गए थे।