दिल्ली में पानी का भीषण संकट: सिर्फ 5 लीटर से गुजारा, सीवेज मिले पानी का खौफ देश Jun 21, 2026

दिल्ली जखीरा के अमर पार्क और पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुरी में लोग महीनों से पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं। इन इलाकों में नल सूखे पड़े हैं और पानी के टैंकर हफ्ते में सिर्फ एक या 2 बार ही आते हैं। इस वजह से कई परिवारों को एक व्यक्ति के लिए मुश्किल से 5 लीटर पानी ही मिल पाता है, जिससे रोजमर्रा के काम निपटाना बहुत मुश्किल हो गया है।