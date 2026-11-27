पेंशनभोगी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी अपनी ये 11 मांगें
पेंशनभोगी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी 11 मांगों की एक सूची भेजी है। उनकी मांग है कि आने वाले आठवें केंद्रीय पे कमीशन में बड़े बदलाव किए जाएं।
इन मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करना सबसे ऊपर है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के 50 प्रतिशत हिस्से को अंतरिम उपाय के तौर पर वेतन और पेंशन में मिलाने की बात भी कही गई है। साथ ही, पेंशन में 20 प्रतिशत की अंतरिम बढ़ोतरी की भी मांग की गई है।
ये सभी मांगें 25 नवंबर, 2026 को दिल्ली में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद सामने आई हैं।
पेंशन कानून रद्द करने और 2026 से पहले रिटायर हुए लोगों को सुरक्षा देने की मांग
फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशंस की भी यही इच्छा है कि 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए सभी लोगों की पेंशन पर दोबारा विचार किया जाए। इसके साथ ही, पुराने पेंशनभोगियों के हितों को बचाने के लिए 'वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स एक्ट, 2025' को रद्द करने की मांग भी की गई है।
एसोसिएशंस ने अपनी ये मांगें वित्त मंत्री सहित कई बड़े अधिकारियों को भेजी हैं। संगठन उम्मीद कर रहा है कि सरकार जल्द ही उनसे बात करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नए वेतन नियमों के लागू होने पर पेंशनभोगियों को किसी तरह का नुकसान न झेलना पड़े।