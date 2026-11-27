पेंशनभोगी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी 11 मांगों की एक सूची भेजी है। उनकी मांग है कि आने वाले आठवें केंद्रीय पे कमीशन में बड़े बदलाव किए जाएं।

इन मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करना सबसे ऊपर है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के 50 प्रतिशत हिस्से को अंतरिम उपाय के तौर पर वेतन और पेंशन में मिलाने की बात भी कही गई है। साथ ही, पेंशन में 20 प्रतिशत की अंतरिम बढ़ोतरी की भी मांग की गई है।

ये सभी मांगें 25 नवंबर, 2026 को दिल्ली में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद सामने आई हैं।