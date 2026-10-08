पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो उड़ान पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली गिरी

इंडिगो की उड़ान पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली गिरी, विमान क्षतिग्रस्त

लेखन गजेंद्र 09:39 am Oct 08, 202609:39 am

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रही इंडिगो की उड़ान बुधवार को आसमानी बिजली की चपेट में आ गई, जिससे विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय विमान करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। विमान की लखनऊ हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। किसी को चोट आने की खबर सामने नहीं आई है। विमानों की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें क्षतिग्रस्त हिस्सा दिख रहा है।