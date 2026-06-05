भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ICU के AC महीनों से खराब, मरीजों को हो रही परेशानी देश Jun 05, 2026

भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जलने वाले मरीजों को महीनों से भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। ICU, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में लगे AC खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के बीच मरीज के परिवार वाले अपनों को राहत देने के लिए बर्फ के टुकड़े और पंखों का सहारा ले रहे हैं। यह स्थिति उन मरीजों के लिए और भी मुश्किल भरी है जिन्हें गंभीर रूप से जलने की चोटें आई हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रूप से ठीक होने के लिए ठंडी जगह की बेहद ज़रूरत होती है।