भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ICU के AC महीनों से खराब, मरीजों को हो रही परेशानी
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जलने वाले मरीजों को महीनों से भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। ICU, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में लगे AC खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के बीच मरीज के परिवार वाले अपनों को राहत देने के लिए बर्फ के टुकड़े और पंखों का सहारा ले रहे हैं। यह स्थिति उन मरीजों के लिए और भी मुश्किल भरी है जिन्हें गंभीर रूप से जलने की चोटें आई हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रूप से ठीक होने के लिए ठंडी जगह की बेहद ज़रूरत होती है।
बजट मिलने के बावजूद नहीं हो रही AC की मरम्मत
डॉक्टरों ने जून 2025 में ही AC की तुरंत मरम्मत की मांग शुरू कर दी थी, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी रही। मई 2026 तक करीब 8 महीने से 11 AC खराब पड़े थे और बजट मंजूर होने के बावजूद लालफीताशाही और बिजली के अधूरे काम के चलते मरम्मत नहीं हो पाई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ असुविधा की बात नहीं है, बल्कि मरीजों के लिए एक बड़ा जोखिम भी है।