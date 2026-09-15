दिल्ली: इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को मिली 3 हफ्तों की अंतरिम जमानत
क्या है खबर?
दिल्ली की एक अदालत ने इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। भारद्वाज को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान 14 साल की CJP कार्यकर्ता नीशू आजाद के पिता पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भारद्वाज ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कल सुनवाई हुई थी। आज कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है।
याचिका
वकील की दलील- राजनीतिक कारणों से हुई गिरफ्तारी
भारद्वाज के वकील ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने उन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया था और उन पर हमला शिकायतकर्ता ने ही किया था। इस हमले का एक वीडियो मौजूद है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।"
भारद्वाज ने इससे पहले अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
मामला
क्या है मामला?
भारद्वाज पर CJP कार्यकर्ता के पिता पर हमला करने का आरोप है। विवाद तब बढ़ा, जब भारद्वाज ने एक पॉडकास्ट में स्वीकार किया कि उसने ही हमला किया था।
भारद्वाज ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का भी नाम लिया था।
इसके बाद CJP और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने संसद मार्च थाने का घेराव किया था। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने भारद्वाज को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था।