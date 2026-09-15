स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्तों की अंतरिम जमानत

दिल्ली: इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को मिली 3 हफ्तों की अंतरिम जमानत

लेखन आबिद खान 04:23 pm Sep 15, 202604:23 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक अदालत ने इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। भारद्वाज को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान 14 साल की CJP कार्यकर्ता नीशू आजाद के पिता पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भारद्वाज ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कल सुनवाई हुई थी। आज कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है।