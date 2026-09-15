विजयवाड़ा: यात्री के बैग में मिले विस्फोटक, 46 जिलेटिन और 50 डेटोनेटर मिलने से मचा हड़कंप
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मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टैंड पर तब हड़कंप मच गया जब यात्रियों ने एक लावारिस बैग देखा।
इस बैग में 46 जिलेटिन स्टिक और 50 डेटोनेटर भरे हुए थे। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बैग की जांच शुरू कर दी।
पुलिस को शक है कि ये विस्फोटक किसी खदान में धमाका करने के लिए रखे गए थे।
आसिफ अली के बैग बदलने के मामले की जांच जारी
पता चला है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले आसिफ अली नाम के एक यात्री को नरसारावपेट से आने के बाद अपने बैग में ये विस्फोटक मिले। उसने पुलिस को बताया कि उसे लगता है उसका बैग किसी और के बैग से बदल गया था।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। साथ ही, उस बस में सफर करने वाले यात्रियों का ब्योरा भी देखा जा रहा है। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि आसिफ का बैग किसने बदला और ये विस्फोटक असल में कहां पहुंचाए जाने थे।