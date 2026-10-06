हैदराबाद एयरपोर्ट पर सनसनी, यात्री के बैग में मिला जिंदा कारतूस

यात्री के पास इस कारतूस से जुड़े कोई कागजात नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स के ऐशबर्न में एक शूटिंग रेंज से उन्होंने इसे उठाया था।

एयरपोर्ट के नियमों का पालन करते हुए, स्टाफ ने यात्री का इमिग्रेशन क्लियरेंस रद्द कर दिया। उन्हें जिंदा कारतूस के साथ आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया।

अधिकारी अब इस बात की जांच करेंगे कि यह कारतूस एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचा और यात्री इसे बिना किसी जरूरी अनुमति के अपने बैग में क्यों ले जा रहे थे।