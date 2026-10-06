हैदराबाद एयरपोर्ट पर सनसनी, यात्री के बैग में मिला जिंदा कारतूस
सोमवार शाम को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने एक यात्री को रोक लिया। उनके चेक-इन बैग में एक जिंदा कारतूस मिला था।
यह यात्री अबू धाबी जाने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट में सवार होने वाले थे। इस कारतूस के मिलने के बाद उनकी यात्रा की योजना पर ब्रेक लग गया।
यात्री ने ऐशबर्न से कारतूस लेने का दावा किया, कोई कागजात नहीं मिले
यात्री के पास इस कारतूस से जुड़े कोई कागजात नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स के ऐशबर्न में एक शूटिंग रेंज से उन्होंने इसे उठाया था।
एयरपोर्ट के नियमों का पालन करते हुए, स्टाफ ने यात्री का इमिग्रेशन क्लियरेंस रद्द कर दिया। उन्हें जिंदा कारतूस के साथ आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया।
अधिकारी अब इस बात की जांच करेंगे कि यह कारतूस एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचा और यात्री इसे बिना किसी जरूरी अनुमति के अपने बैग में क्यों ले जा रहे थे।