केरल SSLC में 99 प्रतिशत से ज्यादा छात्र पास, फटाफट देखें अपना रिजल्ट
केरल के कक्षा 10 के छात्रों के लिए इस साल एक बहुत अच्छी खबर है। SSLC परीक्षा में 99 प्रतिशत से ज्यादा छात्र सफल रहे हैं। 5 मार्च से 30 मार्च के बीच करीब 4.2 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, जिनमें से 4.14 लाख से अधिक छात्र पास हो गए।
SSLC परिणाम: केरल के पोर्टल पर हुए जारी
आप अपने नतीजे prd.kerala.gov.in, sslcexam.kerala.gov.in या keralaresults.nic.in पर देख सकते हैं। इस बार 30,000 से भी ज़्यादा छात्रों को ए-प्लस ग्रेड मिले हैं और 2,000 से अधिक स्कूलों का 100 प्रतिशत परिणाम रहा है। अगर आपने मलयालम विषय में अच्छे नंबर पाए हैं और उच्च माध्यमिक में इसे दूसरी भाषा के रूप में चुनते हैं, तो आपको छात्रवृत्तियां मिल सकती हैं।
SSLC परिणाम आने के अगले दिन से ही प्लस वन में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, अगर आप अपने अंकों को और बढ़ाना चाहते हैं, तो "सेव ए ईयर" सप्लीमेंट्री परीक्षाएं भी जल्द ही होंगी।