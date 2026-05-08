तमिलनाडु 12वीं के नतीजों में छात्रों का जलवा, 95 प्रतिशत से ज्यादा हुए पास

कई स्कूलों ने बनाए 100 प्रतिशत नतीजे

एरोड जिला 98.87 प्रतिशत पास प्रतिशत के साथ जिलों में सबसे ऊपर रहा, इसके बाद शिवगंगा 98 प्रतिशत से कुछ ज्यादा प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर आया। चेन्नई भी 20वें स्थान पर रहा और उसने भी बढ़िया प्रदर्शन किया।

खास बात यह रही कि 2600 से ज्यादा निजी स्कूलों और करीब 500 सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा। विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों ने लगभग 97 प्रतिशत पास प्रतिशत के साथ सबको पीछे छोड़ दिया, वहीं कॉमर्स के छात्र भी 93 प्रतिशत के साथ पीछे नहीं रहे।