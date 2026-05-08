तमिलनाडु 12वीं के नतीजों में छात्रों का जलवा, 95 प्रतिशत से ज्यादा हुए पास
तमिलनाडु में 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, और राज्य के पास खुशी मनाने का एक बड़ा कारण है। इस साल 95.03 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। परीक्षा में बैठे करीब 8 लाख छात्रों में से 7.50 लाख से ज्यादा छात्र पास हुए। लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 97 प्रतिशत पास प्रतिशत हासिल किया, जबकि लड़के 93.19 प्रतिशत पर रहे।
कई स्कूलों ने बनाए 100 प्रतिशत नतीजे
एरोड जिला 98.87 प्रतिशत पास प्रतिशत के साथ जिलों में सबसे ऊपर रहा, इसके बाद शिवगंगा 98 प्रतिशत से कुछ ज्यादा प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर आया। चेन्नई भी 20वें स्थान पर रहा और उसने भी बढ़िया प्रदर्शन किया।
खास बात यह रही कि 2600 से ज्यादा निजी स्कूलों और करीब 500 सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा। विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों ने लगभग 97 प्रतिशत पास प्रतिशत के साथ सबको पीछे छोड़ दिया, वहीं कॉमर्स के छात्र भी 93 प्रतिशत के साथ पीछे नहीं रहे।