असम में रेलवे पुल ढहा, थम गए ट्रेनों के पहिये
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असम में ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को अचानक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, सिमोन नदी पर बने रेलवे पुल का एक हिस्सा टूट गया है। इस घटना के बाद यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां, दोनों ही थम गई हैं। असम के कई मुख्य रेल रूट अब बंद हो गए हैं, जिससे ट्रेनों में भारी देरी हो रही है। फिलहाल, टीमें पुल की मरम्मत और हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं।
जांच जारी, यात्रियों को सलाह
पुल के ढहने की असली वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने स्थानीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और उसके रखरखाव को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक पुल की मरम्मत का काम चल रहा है, असम से गुजरने वाले यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ट्रेन से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखें या यात्रा के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करें।