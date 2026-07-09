असम में रेलवे पुल ढहा, थम गए ट्रेनों के पहिये देश Jul 09, 2026

असम में ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को अचानक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, सिमोन नदी पर बने रेलवे पुल का एक हिस्सा टूट गया है। इस घटना के बाद यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां, दोनों ही थम गई हैं। असम के कई मुख्य रेल रूट अब बंद हो गए हैं, जिससे ट्रेनों में भारी देरी हो रही है। फिलहाल, टीमें पुल की मरम्मत और हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं।