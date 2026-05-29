पेर्नोड रिकार्ड अभी दिल्ली में नहीं बेच सकेगी अपनी प्रीमियम शराब, कोर्ट नहीं हटाई पाबंदी

2,996 करोड़ रुपये का मिला टैक्स नोटिस

दिल्ली में पेर्नोड रिकार्ड के ब्रांड्स 2023 से नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि कंपनी का लाइसेंस आवेदन खारिज कर दिया गया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि कंपनी ने ज्यादा टैक्स से बचने के लिए स्कॉच इंपोर्ट की कीमत कम दिखाई थी।

इसी वजह से कंपनी से 2,996 करोड़ रुपये के भारी टैक्स की मांग की गई है। अगर, इसमें जुर्माना भी जुड़ जाए तो यह रकम लगभग दोगुनी हो सकती है।

पेर्नोड रिकार्ड ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है और दावा किया है कि वह सभी नियमों का पालन करती है। हालांकि, यह मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि पिछले साल भारत में कंपनी का कारोबार 27,700 करोड़ रुपये का रहा था।