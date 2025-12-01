संसद शीतकालीन सत्र: केंद्र सरकार का वायु प्रदूषण में सुधार का दावा, पेश किए आंकड़े

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार का दावा किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने संसद में बताया कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण कई कारकों से प्रेरित है, जिनमें घनी आबादी, भारी वाहन गतिविधि, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल, बायोमास जलाना और लैंडफिल में आग शामिल हैं। हालांकि, इसके बाद भी दिल्ली में कम वायु प्रदूषण के दिनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

कारण पर्यावरण मंत्रालय ने बताया दिल्ली-NCR की हवा दूषित होने का कारण पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि सर्दियों में मौसम की स्थिति प्रदूषकों को एक जगह रोक देती है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी तरह NCR और पंजाब में पराली जलाए जाने से भी हालात बिगड़ जाते हैं। इसके बाद भी सरकार के प्रयासों के कारण पंजाब और हरियाणा में 2022 की तुलना में 2025 में धान की कटाई के मौसम में पराली जलाए जाने की घटनाओं में लगभग 90 प्रतिशत की कमी दर्ज की है।

प्रगति दिल्ली में कम प्रदूषण वाले दिनों की संख्या में हुई बढ़ोतरी मंत्रालय ने बताया कि, विभिन्न एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई के कारण दिल्ली में कम प्रदूषण वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिनों (200 से कम AQI) की संख्या 2016 में 110 से बढ़कर 2025 में 200 दिन हो गई है। इसी तरह 'बहुत खराब' (301-400) और 'गंभीर' (401 से अधिक) AQI वाले दिनों की संख्या 2024 में 71 से घटकर 2025 में 50 हो गई। इस साल सबसे कम औसत AQI दर्ज किया है।

