संसद भवन के परिसर में कूदा व्यक्ति, मची अफरा-तफरी
क्या है खबर?
संसद भवन में एक बार फिर अवांछित व्यक्ति के प्रवेश करने से अफरा-तफरी मच गई। व्यक्ति संसद भवन के परिसर में दीवार फांदकर अंदर घुस गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों की नजर पड़ते ही उसे पकड़ लिया गया। वह पेड़ पर चढ़कर दीवार से भवन में दाखिल हुआ था। घटना सुबह साढ़े 6 बजे की बताई जा रही है। घटना ऐसे समय घटी है, जब संसद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।
सुरक्षा
गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था शख्स
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति रेल भवन की ओर से दीवार से फांदकर संसद भवन के परिसर में आया था और नए संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। संसद का सुरक्षा बल आरोपी से पूछताछ के बाद उसे दिल्ली पुलिस को सौंपेगी। मामले में संसद की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं।
सेंध
पहले भी लग चुकी है संसद में सेंध
संसद में 13 दिसंबर, 2023 को शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी अचानक दर्शक दीर्घा से लोकसभा सदन में कूद गए और बेंचों पर कूदते हुए गैस कनस्तर से पीले रंग की गैस उड़ा दी। उसी समय संसद के बाहर नीलम और अमोल शिंदे ने "तानाशाही नहीं चलेगी" का नारा लगाकर रंगीन गैस उड़ाया। दिल्ली पुलिस ने 'मास्टरमाइंड' ललित झा, सागर शर्मा, मनोरंजन, नीलम आजाद, अमोल शिंदे और महेश को गिरफ्तार किया। नीलम और महेश जमानत पर हैं।