संसद भवन की सुरक्षा में फिर लगा सेंध

संसद भवन के परिसर में कूदा व्यक्ति, मची अफरा-तफरी

लेखन गजेंद्र 10:45 am Aug 22, 202510:45 am

क्या है खबर?

संसद भवन में एक बार फिर अवांछित व्यक्ति के प्रवेश करने से अफरा-तफरी मच गई। व्यक्ति संसद भवन के परिसर में दीवार फांदकर अंदर घुस गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों की नजर पड़ते ही उसे पकड़ लिया गया। वह पेड़ पर चढ़कर दीवार से भवन में दाखिल हुआ था। घटना सुबह साढ़े 6 बजे की बताई जा रही है। घटना ऐसे समय घटी है, जब संसद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।