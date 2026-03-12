OBC नॉन क्रीमी लेयर में बड़ा बदलाव, 8 लाख से ज्यादा आय पर नहीं मिलेगा लाभ

फैसला कोर्ट ने कहा- सिर्फ आय के आधार पर तय नहीं कर सकते कोर्ट ने कहा है कि अगर माता-पिता समूह 4 में सरकारी नौकरी करते हैं और उनकी आय 8 लाख रुपये से ज्यादा है, तो भी क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही कृषि आय को भी नहीं जोड़ा जाएगा। केवल अन्य स्रोतों से आय 8 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पोस्ट की श्रेणी और स्टेटस पैरामीटर का जिक्र किए बिना सिर्फ आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानूनन टिकने लायक नहीं है।

आदेश कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें कोर्ट ने कहा कि 1993 का कार्यालय ज्ञापन, जो इंद्रा साहनी फैसले के बाद जारी हुआ था, बताता है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण मुख्य रूप से माता-पिता के पद और सामाजिक स्थिति के आधार पर होगा। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की वेतन आय को जोड़कर क्रीमी लेयर तय करना गलत है, इससे आरक्षण की मूल भावना प्रभावित होती है। कोर्ट ने माना कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

फायदा किन्हें मिलेगा फायदा? कोर्ट के मुताबिक, DoPT ने 2004 में जो पत्र निकाला था, उसका पैराग्राफ 9 अब अमान्य हो गया है। इसके अनुसार बैंक/निजी नौकरी वालों के केवल वेतन को क्रिमी लेयर नहीं माना जा सकता। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें पहले क्रीमी लेयर की गलत परिभाषा के कारण OBC आरक्षण से बाहर रखा गया था। ये लोग नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन सही कैडर में नहीं हैं।

मामला क्या है मामला? यह विवाद उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिन्होंने OBC नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा किया था, लेकिन DoPT ने इनके माता-पिता की वेतन को आधार बनाकर इन्हें क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया। इनमें से कई अभ्यर्थियों के माता-पिता बैंकों या अन्य संस्थानों में कर्मचारी थे। जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता की आय तय सीमा से ज्यादा थी, सरकार ने उन्हें 2004 के एक पत्र का हवाला देते हुए OBC आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया।