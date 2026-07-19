बेंगलुरु: 20 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस
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बेंगलुरु के मारपनपाल्या इलाके में रविवार को 20 साल के पैरामेडिकल छात्र उदय गौड़ा अपने कमरे में मृत मिले। पड़ोसियों को घर से तेज गंध आने पर उन्होंने उदय के परिवार को फोन किया। परिवार के पहुंचने पर इस दुखद घटना का पता चला। पुलिस के मुताबिक, उदय की मौत करीब 3 दिन पहले ही हो चुकी होगी।
पुलिस ने मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा
उदय के पिता ने बताया कि वे अपनी सेहत खराब होने की वजह से शहर से बाहर थे, इसलिए उस समय उदय घर पर अकेला था। परिवार ने बताया कि उदय अपनी दिनचर्या को लेकर काफी पाबंद था। वह हाल ही में तिरुपति की यात्रा से लौटा था और तब उसमें किसी परेशानी का कोई संकेत नहीं दिखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए उसका फोन भेज दिया गया है। इस बीच, इस अप्रत्याशित नुकसान से पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है।