बेंगलुरु: 20 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

उदय के पिता ने बताया कि वे अपनी सेहत खराब होने की वजह से शहर से बाहर थे, इसलिए उस समय उदय घर पर अकेला था। परिवार ने बताया कि उदय अपनी दिनचर्या को लेकर काफी पाबंद था। वह हाल ही में तिरुपति की यात्रा से लौटा था और तब उसमें किसी परेशानी का कोई संकेत नहीं दिखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए उसका फोन भेज दिया गया है। इस बीच, इस अप्रत्याशित नुकसान से पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है।