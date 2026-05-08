सबरीमाला में 'लापता' सोना और सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा, शाही परिवार ने की ये मांगें
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पांडालम शाही परिवार ने केरल की नई सरकार से सबरीमाला से जुड़े मामलों पर जल्द कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान श्रद्धालुओं पर दर्ज हुए मामले वापस लिए जाएं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल हो और मंदिर से कथित तौर पर गायब हुए सोने की ठीक से जांच की जाए। परिवार और सबरीमाला अयप्पा सेवा समाज के प्रवक्ता पीएन नारायण वर्मा ने कहा कि नई सरकार को चुनावों के दौरान श्रद्धालुओं से किए गए अपने वादों को निभाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की बेंच कर रही है सबरीमाला की समीक्षा
फिलहाल, 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच सबरीमाला से जुड़े बड़े संवैधानिक सवालों की समीक्षा कर रही है। इनमें धार्मिक अधिकारों और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।
हालांकि, यह बेंच 2018 के उस फैसले की दोबारा समीक्षा नहीं कर रही है, जिसमें महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।