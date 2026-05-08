सबरीमाला में 'लापता' सोना और सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा, शाही परिवार ने की ये मांगें देश May 08, 2026

पांडालम शाही परिवार ने केरल की नई सरकार से सबरीमाला से जुड़े मामलों पर जल्द कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान श्रद्धालुओं पर दर्ज हुए मामले वापस लिए जाएं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल हो और मंदिर से कथित तौर पर गायब हुए सोने की ठीक से जांच की जाए। परिवार और सबरीमाला अयप्पा सेवा समाज के प्रवक्ता पीएन नारायण वर्मा ने कहा कि नई सरकार को चुनावों के दौरान श्रद्धालुओं से किए गए अपने वादों को निभाना चाहिए।