खसरे की वापसी: अमेरिका ने गंवाया बीमारी को खत्म करने वाला दर्जा, भारत में भी मामले दोगुने
पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (PAHO) के मुताबिक, अमेरिका ने 2 दशक से भी ज्यादा समय तक खसरा मुक्त रहने के बाद अब इस बीमारी को खत्म करने वाला अपना दर्जा खो दिया है।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वायरस का एक ही स्ट्रेन (प्रकार) एक साल से ज्यादा समय तक लगातार फैलता रहा। वहीं, दूसरी तरफ भारत में भी खसरे के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल अब तक 28,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
मेक्सिको, बोलीविया ने भी खसरा उन्मूलन का दर्जा गंवाया
नवंबर के आखिर तक अमेरिका में खसरे के 6,039 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा हैं।
मेक्सिको और बोलीविया ने भी खसरे को खत्म करने का अपना दर्जा खो दिया है। चूंकि इन दोनों देशों में अभी भी मामले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें खसरे को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य पर वापस लौटने में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत में भी खसरे के मामले पिछले साल के मुकाबले दोगुने हो गए हैं। ऐसा तब हुआ है जब खसरा और रूबेला को जड़ से खत्म करने के लिए टीकाकरण बढ़ाने और बीमारी के फैलाव पर नजर रखने जैसे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।