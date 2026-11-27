नवंबर के आखिर तक अमेरिका में खसरे के 6,039 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा हैं।

मेक्सिको और बोलीविया ने भी खसरे को खत्म करने का अपना दर्जा खो दिया है। चूंकि इन दोनों देशों में अभी भी मामले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें खसरे को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य पर वापस लौटने में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में भी खसरे के मामले पिछले साल के मुकाबले दोगुने हो गए हैं। ऐसा तब हुआ है जब खसरा और रूबेला को जड़ से खत्म करने के लिए टीकाकरण बढ़ाने और बीमारी के फैलाव पर नजर रखने जैसे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।