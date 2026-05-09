44 साल बाद टूटेगी परंपरा! पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन पहली बार मई में चलेगी, सरकारी बैंक ने बुक की पूरी ट्रेन

सरकारी बैंक ने पूरा पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन बुक किया

एक सरकारी बैंक ने इस अनोखे सफर के लिए पूरी ट्रेन ही बुक कर ली है, जो भारत के पर्यटन क्षेत्र पर उनके भरोसे को दिखाता है। यह यात्रा 2,610 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे कई शानदार शहर शामिल होंगे। ट्रेन में कुल 22 डिब्बे हैं, जिन्हें छोटे-छोटे महलों की तरह सजाया गया है। इनमें सैलून कार, डाइनिंग हॉल और यहां तक कि एक स्पा भी मौजूद है। यह वाकई एक चलता-फिरता हेरिटेज होटल है। अगर आपको इतिहास और लग्जरी पसंद है और गर्मियों की तपिश से परेशानी नहीं होती, तो यह सफर आपकी 'बकेट लिस्ट' में शामिल करने लायक है।