इतिहास रचने चले हैं पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने कही ये बात
लेखन Manoj Panchal
पाकिस्तान 25 नवंबर को अपने पहले अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली को अंतरिक्ष में भेजेगा। पूर्व एयर फोर्स पायलट अली चीन के शेनझोऊ-24 मिशन का हिस्सा होंगे।
भारत के ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने इस बारे में कहा है कि हमें इस मिशन को विज्ञान के नजरिए से देखना चाहिए, न कि राजनीति के।
अली चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले विदेशी भी होंगे।
मुहम्मद जीशान अली अंतरिक्ष में प्रयोग करेंगे
ग्रुप कैप्टन प्रताप ने समझाया कि ऐसे मिशन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं।
अली चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर अंतरिक्ष में कई प्रयोग करेंगे। इसे पाकिस्तान के अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ते कदमों के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही, इससे नई खोजों का रास्ता भी खुलेगा।