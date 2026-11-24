पाकिस्तान 25 नवंबर को अपने पहले अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली को अंतरिक्ष में भेजेगा। पूर्व एयर फोर्स पायलट अली चीन के शेनझोऊ-24 मिशन का हिस्सा होंगे।

भारत के ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने इस बारे में कहा है कि हमें इस मिशन को विज्ञान के नजरिए से देखना चाहिए, न कि राजनीति के।

अली चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले विदेशी भी होंगे।