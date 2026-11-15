भारत को 'हाथ काटने' की धमकी देने वाले मंत्री को दिल्ली भेज रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक को 20 नवंबर को होने वाले SCO सभ्यताओं और सांस्कृतिक संवाद में इस्लामाबाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है।

अगर यह दौरा होता है, तो 3 साल से भी ज्यादा समय बाद कोई पाकिस्तानी संघीय मंत्री भारत आएंगे। मौजूदा तनाव के बीच यह एक बड़ी घटना है।

मलिक भारत के खिलाफ अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान सिंधु जल संधि (IWT) से जुड़ी अपनी चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहता है।