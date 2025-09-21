पाकिस्तान ने नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर की गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया जवाब

भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिया है

भारत शर्मा 11:36 am Sep 21, 2025

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने नौगाम सेक्टर स्थित लीपा घाटी में LoC पर की छोटे हथियारों से गोलीबारी कर दी। हालांकि, भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना की इस हिमाकत का करारा जवाब देते हुए जवाबी गोलीबारी की। इस घटना में अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इसी तरह सेना ने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन मानने से भी इनकार कर दिया है।