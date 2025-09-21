पाकिस्तान ने नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर की गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया जवाब
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने नौगाम सेक्टर स्थित लीपा घाटी में LoC पर की छोटे हथियारों से गोलीबारी कर दी। हालांकि, भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना की इस हिमाकत का करारा जवाब देते हुए जवाबी गोलीबारी की। इस घटना में अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इसी तरह सेना ने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन मानने से भी इनकार कर दिया है।
गोलीबारी
पाकिस्तानी सेना ने की राउंड गोलीबारी
सेना के सूत्रों ने बताया कि कुपवाड़ा में LoC के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों से चार राउंड गोलीबारी की गई थी। इसके जवाब में भारतीय पक्ष ने भी लगभग 20 राउंड छोटे हथियारों से जवाबी गोलीबारी की। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और यह संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं है। हालांकि, भारतीय सेना ने अभी तक नवीनतम गोलीबारी के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
घुसपैठ
सेना की घुसपैठियों के साथ भी हुई थी गोलीबारी
इस महीने की शुरुआत में भारतीय सेना ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में LoC के पास एक संदिग्ध घुसपैठ को विफल कर दिया था, जिसके बाद भारी गोलीबारी शुरू हो गई थी। उस अभियान में छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई और सैनिकों ने संदिग्ध घुसपैठियों की गतिविधियों को सफलतापूर्वक रोक दिया। भारतीय पक्ष में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और आगे की कोशिशों को रोकने के लिए सेक्टर में निगरानी और गश्त बढ़ाई गई है।