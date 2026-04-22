पहलगाम हमले की बरसी: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह सहित पूरे देश के नेताओं ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने इस हमले को 'कायरतापूर्ण' बताया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने पर जोर दिया। अब्दुल्लाह ने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।
सिन्हा, शाह, मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा की
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, 'हम न तो इसे भूलेंगे और न ही माफ करेंगे।'
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत कभी भी आतंक के आगे नहीं झुकेगा।