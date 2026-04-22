पहलगाम हमले की बरसी: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? देश Apr 22, 2026

आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह सहित पूरे देश के नेताओं ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने इस हमले को 'कायरतापूर्ण' बताया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने पर जोर दिया। अब्दुल्लाह ने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।