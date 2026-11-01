हैदराबाद: ऑनलाइन चोरी सीख बुर्के में करती थी वारदात, 70 लाख के माल के साथ महिला गिरफ्तार
हैदराबाद में पुलिस ने पागा जया नाम की 25 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने कई बंद घरों से सोने के गहने, नकदी और एक आईफोन 17 मोबाइल चुराया, जिनकी कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपये है।
पुलिस के मुताबिक, जया अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनकर चोरी करती थी। उसने घर तोड़ने और चोरी करने के तरीके ऑनलाइन सीखे थे। हैरानी की बात यह है कि उसके पति को इन सब की भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने उसे अभी तक पांच अलग-अलग चोरी के मामलों से जोड़ा है।
पुलिस ने गहने बरामद किए
एक बार चोरी की कोशिश के दौरान जया CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो में वह काले कपड़े पहने और हल्के नीले रंग का बैकपैक लिए दिख रही थी। हालांकि, उस बार वह चोरी करने में कामयाब हो पाई, लेकिन पुलिस को लगता है कि वह एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए ये चोरियां कर रही थी।
पुलिस अधिकारियों ने उसके पास से चोरी के गहने और नकदी बरामद कर ली है। इसी बीच, कई और चोरियों के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब जांचकर्ता यह देख रहे हैं कि कहीं इन मामलों का आपस में कोई रिश्ता तो नहीं है।