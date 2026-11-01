हैदराबाद: ऑनलाइन चोरी सीख बुर्के में करती थी वारदात, 70 लाख के माल के साथ महिला गिरफ्तार

एक बार चोरी की कोशिश के दौरान जया CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो में वह काले कपड़े पहने और हल्के नीले रंग का बैकपैक लिए दिख रही थी। हालांकि, उस बार वह चोरी करने में कामयाब हो पाई, लेकिन पुलिस को लगता है कि वह एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए ये चोरियां कर रही थी।

पुलिस अधिकारियों ने उसके पास से चोरी के गहने और नकदी बरामद कर ली है। इसी बीच, कई और चोरियों के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब जांचकर्ता यह देख रहे हैं कि कहीं इन मामलों का आपस में कोई रिश्ता तो नहीं है।