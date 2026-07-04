काशी विश्वनाथ में PAC जवान की बंदूक से चली गोली, 3 जख्मी

बंदूक का बेल्ट टूटा, पुलिस ने जांच शुरू की

यह हादसा तब हुआ जब PAC जवान की बंदूक का बेल्ट टूट गया और वह हाथ से फिसलकर गिर गई, जिससे गोली चल गई। घटना के तुरंत बाद, सुरक्षाकर्मियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके को खाली करवाया। घायल फूल बेचने वालों को इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही देर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर हथियार से गोली कैसे चली और क्या सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया गया था। इस मामले में आगे की जानकारी मिलने की उम्मीद है।