DDA का मास्टर प्लान 2047: जमीन जोड़ो, 1.5 गुना ज्यादा बनाओ

इस नए नियम के तहत, जिन भूखंडों को मिलाया जाएगा, उन पर पहले के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा निर्माण हो सकेगा। इससे एक ही जगह पर ज्यादा लोग रह पाएंगे और नागरिक सुविधाएं भी बेहतर होंगी, जैसे कि चौड़ी सड़कें, अच्छी पार्किंग, पानी रीसाइक्लिंग सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्प।

हो सकता है कि निवासियों को सड़क चौड़ी करने के लिए थोड़ी जमीन छोड़नी पड़े, लेकिन इसके बदले उन्हें ज्यादा निर्माण करने की इजाजत मिलेगी। यह योजना सिर्फ नियोजित कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग के लिए है। इसमें शहरी गांव या हेरिटेज जोन शामिल नहीं होंगे, इसलिए हर इलाके को इसका फायदा नहीं मिलेगा।