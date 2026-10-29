रिकॉर्ड अल नीनो से भारत में 55,000, दुनिया में 3.7 लाख से ज्यादा मौतें संभावित

नाइजीरिया इस समय ऐसी ही चिंताओं से जूझ रहा है, जहां 56,000 लोगों की अतिरिक्त मृत्यु की आशंका है, जबकि इंडोनेशिया में 29,000 और ब्राजील में 19,000 लोगों की जान जा सकती है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसे 1950 के बाद का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बताया है। उनके मुताबिक, इसका असर दिसंबर में सबसे ज्यादा होगा और साल 2027 की शुरुआत तक मौसम के मिजाज को बदलकर रख देगा। इससे मुंबई जैसे महानगरों में हवा की गुणवत्ता और भी बिगड़ सकती है।