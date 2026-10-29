रिकॉर्ड अल नीनो से भारत में 55,000, दुनिया में 3.7 लाख से ज्यादा मौतें संभावित
प्रशांत महासागर का तापमान रिकॉर्ड तोड़ सुपर अल नीनो के कारण तेजी से बढ़ रहा है, और यह भारत के लिए गंभीर खतरे लेकर आ रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च तक तापमान से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भारत में करीब 55,000 लोगों की जान जा सकती है।
इसके अलावा, दुनियाभर में इस चरम मौसम से 3,73,000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।
नाइजीरिया, इंडोनेशिया और ब्राजील मौतों के खतरे में
नाइजीरिया इस समय ऐसी ही चिंताओं से जूझ रहा है, जहां 56,000 लोगों की अतिरिक्त मृत्यु की आशंका है, जबकि इंडोनेशिया में 29,000 और ब्राजील में 19,000 लोगों की जान जा सकती है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसे 1950 के बाद का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बताया है। उनके मुताबिक, इसका असर दिसंबर में सबसे ज्यादा होगा और साल 2027 की शुरुआत तक मौसम के मिजाज को बदलकर रख देगा। इससे मुंबई जैसे महानगरों में हवा की गुणवत्ता और भी बिगड़ सकती है।