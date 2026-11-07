पंजाब में पराली पर सरकार का कड़ा रुख, 931 किसानों की जमीन पर उठाया यह बड़ा कदम

इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर 54.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और इसमें से आधी से ज्यादा रकम वसूल भी कर ली है। सरकार ने 795 FIR भी दर्ज की हैं। साथ ही 931 किसानों के जमीन के रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है। इससे इन किसानों को कर्ज लेने या अपनी जमीन बेचने में दिक्कत आ सकती है। यह सब फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और हवा को साफ करने की कोशिशों का ही एक हिस्सा है।