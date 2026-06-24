मुंबई में बारिश का तांडव: 8 घंटे में 200 मिलीमीटर बरसा पानी, सड़कें बनीं तालाब
बुधवार की सुबह मुंबई में जबरदस्त बारिश शुरू हुई। सिर्फ़ 8 घंटों में शहर में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग (IMD) ने दिन की शुरुआत में मुंबई और पालघर के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया था, लेकिन सुबह होते-होते इसे घटाकर 'ऑरेंज अलर्ट' कर दिया गया। हालांकि, गुरुवार तक भारी बारिश की चेतावनी अब भी बनी हुई है, इसलिए लोगों को छाते साथ रखने की सलाह दी गई है।
मालवणी में 272 मिलीमीटर बारिश, जलभराव से ट्रैफिक धीमा पड़ा
रात भर में सबसे ज्यादा बारिश मालवणी में हुई, जहां 272 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके बाद पवई (248 मिलीमीटर), चारकोप (244 मिलीमीटर) और कांदिवली (241 मिलीमीटर) में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश के पानी से अंधेरी सबवे और हिंदमाता जंक्शन जैसे इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई और लोगों को पानी में से होकर गुजरना पड़ा।
BMC की टीमें सुबह से ही जलभराव वाले इलाकों से पानी हटाने में लगी थीं। अंधेरी सबवे को सुबह तक फिर से खोल दिया गया। इसी बीच, दादर टीटी के पास एक पेड़ एक कार पर गिर गया।