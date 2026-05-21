तमिलनाडु में इंजीनियरिंग की होड़! 2 लाख से ज्यादा छात्रों का आवेदन, AI और रोबोटिक्स से खुले नए द्वार
तमिलनाडु में इंजीनियरिंग दाखिले को लेकर इस साल काफी हलचल है। गुरुवार तक 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपना पंजीयन करा लिया है। आवेदन की प्रक्रिया 3 मई को शुरू हुई थी। जल्द ही काउंसलिंग भी शुरू होगी, जिससे अन्ना यूनिवर्सिटी से जुड़े 400 से ज्यादा कॉलेजों की लगभग 2 लाख सीटें भरी जा सकें।
इंजीनियरिंग आवेदनों की आखिरी तारीख 2 जून
अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 जून है। अधिकारियों के मुताबिक यह गिनती 3 लाख तक पहुंच सकती है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद, 26 जून को रैंक लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
AICTE की मंजूरी मिलने के बाद काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान भी जल्दी ही किया जाएगा। इस साल की सबसे बड़ी बात यह है कि कई कॉलेजों में अब AI, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस और रोबोटिक्स जैसे नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जिससे छात्रों को पुराने विकल्पों के अलावा भी बहुत कुछ तलाशने का मौका मिलेगा।