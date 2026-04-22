तमिलनाडु चुनाव: चुनाव आयोग ने जब्त की 1,200 करोड़ रुपये की सामग्री देश Apr 22, 2026

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। इससे ठीक पहले, चुनाव आयोग और अन्य एजेंसियां चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गई हैं।

इसी अभियान के तहत, अब तक 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी, सोना, तोहफे, नशीली दवाएं और शराब पकड़ी जा चुकी है। जब्त की गई चीजों में से सबसे बड़ा हिस्सा तिरुवल्लूर जिले से मिला है।