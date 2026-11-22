इस घटना के बाद कुल 118 बच्चों को इलाके के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इनमें से 45 बच्चों को ज्यादा देखभाल की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं, बाकी बच्चों को शुरुआती इलाज के बाद घर भेज दिया गया। जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों के इलाज का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि सभी को बेहतर सुविधाएं मिलें।