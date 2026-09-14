अन्नावरम मंदिर: 7 रुपये महंगे पानी के लिए दुकान पर लगा 7 लाख रुपये का जुर्माना

आयोग ने दुकान के इस बहाने को नहीं माना कि इस कीमत में 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक और 5 रुपये का बिस्किट पैकेट भी शामिल था। अब मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे सामान की MRP साफ-साफ दिखाएं और सही कीमतों का ऐलान भी नियमित रूप से करें। इससे यह होगा कि दर्शनार्थियों से दोबारा कोई ज्यादा पैसे न वसूल पाए। इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि सार्वजनिक जगहों पर पानी जैसी जरुरी चीजें खरीदते समय सबको सही दाम मिलें और उनके साथ नाइंसाफी न हो।