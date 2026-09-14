अन्नावरम मंदिर: 7 रुपये महंगे पानी के लिए दुकान पर लगा 7 लाख रुपये का जुर्माना
अन्नावरम के श्री वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी मंदिर में एक दुकान चलाने वाले को उपभोक्ता कल्याण फंड में 7 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। दुकानदार ने 18 रुपये वाली पानी की बोतल को 25 रुपये में बेचा था। एक दर्शनार्थी डी वेंकटेश्वर राव की शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में दखल दिया। आयोग ने दुकानदार को निर्देश दिया कि वह राव को 7 रुपये लौटाए और 10,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी दे।
उपभोक्ता आयोग का मंदिर को साफ निर्देश
आयोग ने दुकान के इस बहाने को नहीं माना कि इस कीमत में 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक और 5 रुपये का बिस्किट पैकेट भी शामिल था। अब मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे सामान की MRP साफ-साफ दिखाएं और सही कीमतों का ऐलान भी नियमित रूप से करें। इससे यह होगा कि दर्शनार्थियों से दोबारा कोई ज्यादा पैसे न वसूल पाए। इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि सार्वजनिक जगहों पर पानी जैसी जरुरी चीजें खरीदते समय सबको सही दाम मिलें और उनके साथ नाइंसाफी न हो।