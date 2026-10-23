तमिलनाडु-पुडुचेरी में ऑरेंज अलर्ट: स्कूल बंद, 26 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान
उत्तर-पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कई जिलों, जिनमें विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, वेल्लोर, पुडुचेरी और कराईकल जैसे इलाके शामिल हैं, में भारी बारिश के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र चेन्नई ने अपनी वेबसाइट पर भारी बारिश के लिए एक 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि अभी और बारिश होने की संभावना है।
IMD ने 26 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान लगाया
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 26 अक्टूबर तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।
तिरुवल्लूर, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जैसे जिलों में भी तेज बारिश का अनुमान है।
अगर आप चेन्नई या उसके आस-पास के इलाकों में हैं, तो अपना छाता साथ रखना न भूलें। अगले कुछ दिनों तक यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं 24 और 25 अक्टूबर को तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है।