तमिलनाडु-पुडुचेरी में ऑरेंज अलर्ट: स्कूल बंद, 26 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 26 अक्टूबर तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।

तिरुवल्लूर, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जैसे जिलों में भी तेज बारिश का अनुमान है।

अगर आप चेन्नई या उसके आस-पास के इलाकों में हैं, तो अपना छाता साथ रखना न भूलें। अगले कुछ दिनों तक यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं 24 और 25 अक्टूबर को तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है।