NCB ने 59,000 से ज्यादा ग्राहकों का डेटाबेस भी DEA के साथ साझा किया है। इसमें उनके लेनदेन, पहले भेजे गए शिपमेंट का विवरण, डिलीवरी पते, डिलीवरी ट्रैकिंग ID और दवाओं के प्रकार जैसी जानकारी शामिल है।

इस डेटाबेस को DEA को सौंप दिया गया है, ताकि वे अमेरिका में मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।

जांच में पता चला है कि भारत में बैठे लोग वेनमो, UPI, क्रिप्टोकरेंसी और हवाला नेटवर्क के जरिए भुगतान और कमीशन लेते थे।