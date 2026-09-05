देश पर मंडराया बिजली संकट? 50 प्लांटों में 9 दिन का कोयला ही शेष

एक सरकारी टीम अब रोजाना इन प्लांटों पर नजर रख रही है ताकि बिजली उत्पादन जारी रहे। जिन प्लांटों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, वे घरेलू कोयले का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कुछ प्लांट आयातित कोयले या दूसरे स्रोतों पर भी निर्भर हैं।

अधिकारियों का कहना है कि मानसून की वजह से जो दिक्कतें आ रही थीं, उनके कम होने पर इस महीने के आखिर तक कोयले की सप्लाई सुधर जानी चाहिए। बिजली मंत्रालय ने तो कुछ प्लांटों से रखरखाव का काम भी टालने को कहा है, ताकि बिजली की सप्लाई लगातार बनी रहे।