मुंबई में प्याज के भाव हुए दोगुने, अब 70 रुपये प्रति किलो तब पहुंचे दाम

वाशी में प्याज लेकर आने वाले ट्रकों की संख्या भी घट गई है। जहां पहले रोजाना करीब 100 ट्रक आते थे, अब वे घटकर 60-70 रह गए हैं।

देश की सबसे बड़ी प्याज मंडियों में से एक लासलगांव में भी प्याज की आवक आधी हो गई है। वहां प्रीमियम क्वालिटी का प्याज 55 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है।

व्यापारियों का कहना है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश से नई फसल आने तक कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, खरीफ की देर से होने वाली फसल भी थोड़ी लेट हो सकती है, इसलिए अभी हालात सुधरने के आसार कम ही हैं।

राज्य प्याज उत्पादक संघ के संस्थापक-अध्यक्ष भरत डिघोळे बताते हैं कि "अक्टूबर तक खरीफ की देर से होने वाली फसल की बुवाई पूरी हो जाएगी, तब उत्पादन को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी।"