जम्मू-कश्मीर के उरी में एक आतंकी ढेर, पुंछ में एक जवान शहीद

बयान

सेना ने दी अभियान की जानकारी

सेना ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 14-15 मार्च की रात उरी के बुछार इलाके में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। जवानों ने झाड़ियों में एक आतंकवादी की हलचल देखी।बलों ने घात लगाने की स्थिति में बदलाव किया और संदिग्ध को चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। मौके से AK राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद सहित युद्धक सामग्री बरामद की गई।'