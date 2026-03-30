कुवैत में ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत, अब तक 8 नागरिक मारे गए

बयान

कुवैत बोला- ये ईरान का निंदनीय आक्रमण

कुवैत के बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हमले में संयंत्र की एक सेवा इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय ने हमले को कुवैत के खिलाफ ईरान का निंदनीय आक्रमण बताया। मंत्रालय ने आगे कहा, 'नुकसान को नियंत्रित करने और परिचालन जारी रखने के लिए तकनीकी और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तुरंत भेजे गए। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है।'