ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला, एक नाविक की मौत

सोनेवाल ने कहा, '2 नवंबर को ओमान के तट के पास भारतीय जहाज 'अल जुसुफी' से अज्ञात हवाई वस्तु टकरा गई। जहाज पर 14 भारतीय नाविक सवार थे। 13 सुरक्षित बाहर निकल आए और ओमानी कोस्ट गार्ड ने उन्हें बचा लिया। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि गुजरात के रहने वाले एक नाविक गंधार नाहिम अजीज की चोटों के कारण दुखद मृत्यु हो गई है। मैं उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।'