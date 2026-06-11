केरल में शिगेला संक्रमण से एक बच्ची की मौत हो गई है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्या है शिगेला संक्रमण, जिससे केरलम में एक बच्ची की मौत और 126 संक्रमित?

लेखन आबिद खान 03:26 pm Jun 11, 202603:26 pm

क्या है खबर?

केरलम में निपाह वायरस के साथ-साथ शिगेला बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का प्रकोप देखा जा रहा है। यह संक्रमण मुख्य रूप से स्कूली बच्चों में फैल रहा है और कई जिलों में लोग संक्रमित हो गए हैं। अब तक एक 4 साल की बच्ची की मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच को तेज कर दिया है। खासतौर पर स्कूलों और आसपास के इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है।