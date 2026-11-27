गुरुवार देर रात मुंबई में ठाणे-बेलापुर रोड पर शिरावन इलाके में 4 बदमाशों ने 20 करोड़ रुपये के सोने की एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह वारदात रोड से सटी सर्विस रोड पर हुई।

बदमाशों ने अपनी वैगनआर गाड़ी से पहले एक कार को रोका। फिर लोहे की रॉड से उसकी खिड़कियां तोड़ दीं। उन्होंने कार के ड्राइवर को घायल किया और करीब 16.4 किलो सोने के बिस्कुट और चेन लेकर मौके से फरार हो गए।