दिल्ली में 13,800 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक 'सेवा संकल्प' अभियान, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर होगा शुभारंभ
दिल्ली 17 सितंबर को 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू करने जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ही शुरू होगा। इस एक महीने के अभियान में कुल 13,800 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।
इनका मुख्य मकसद बुनियादी ढांचे को सुधारना, जन स्वास्थ्य से जुड़े अभियान चलाना और सामुदायिक गतिविधियां करना है। इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 8,000 करोड़ रुपये यमुना नदी की सफाई पर खर्च किया जाएगा।
रेखा गुप्ता ने 2,500 यूनिट रक्त संग्रह शिविर का ऐलान किया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग की तरफ से भी कई बड़े सुधार किए जाएंगे। 17 सितंबर को एक बड़ा रक्तदान शिविर लगेगा, जिसका लक्ष्य 2,500 यूनिट रक्त जमा करना है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी होगा और एक नया अंगदान प्लेटफॉर्म भी शुरू होगा।
इन सबके अलावा, पेड़ लगाने के कई इवेंट होंगे और 'मेरे सपनों का भारत' नाम की एक रचनात्मक प्रतियोगिता भी रखी गई है। इसमें 5,000 से ज्यादा स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भाग लेंगे, ताकि छात्र राष्ट्र-निर्माण के बारे में सोच सकें।
'आशीर्वाद का दिया' नाम की एक और पहल भी है। इसके तहत सरकारी योजनाओं के लाभ पाने वाले लोग प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांगते हुए अपने घरों में दीपक जलाएंगे।