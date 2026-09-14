दिल्ली में 13,800 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक 'सेवा संकल्प' अभियान, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर होगा शुभारंभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग की तरफ से भी कई बड़े सुधार किए जाएंगे। 17 सितंबर को एक बड़ा रक्तदान शिविर लगेगा, जिसका लक्ष्य 2,500 यूनिट रक्त जमा करना है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी होगा और एक नया अंगदान प्लेटफॉर्म भी शुरू होगा।

इन सबके अलावा, पेड़ लगाने के कई इवेंट होंगे और 'मेरे सपनों का भारत' नाम की एक रचनात्मक प्रतियोगिता भी रखी गई है। इसमें 5,000 से ज्यादा स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भाग लेंगे, ताकि छात्र राष्ट्र-निर्माण के बारे में सोच सकें।

'आशीर्वाद का दिया' नाम की एक और पहल भी है। इसके तहत सरकारी योजनाओं के लाभ पाने वाले लोग प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांगते हुए अपने घरों में दीपक जलाएंगे।